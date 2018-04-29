وكيل الخارجية يبحث مع السفير الكوبي في تونس العلاقات الثنائية

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية لطفي المغربي في العاصمة تونس، مع سفير كوبا بتونس إيساك روبيرتو باريوس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الاجتماع تخلل عرضاً من قبل المغربي للتطورات السياسية في البلاد، وما قامت به حكومة الوفاق الوطني من جهود مضنية لمعالجة العديد من التحديات على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والإنسانية، بما ذلك دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة .

هذا وشدد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، على ضرورة إعادة تفعيل العلاقات بين البلدين من خلال إعادة فتح سفارتي البلدين، وتطوير التعاون في كافة المجالات، وخاصة في مجاﻻت الصحة.

من جهته أعرب السفير الكوبي عن شكره للجانب الليبي وترحيبه بما تم طرح خلال اللقاء ، مؤكداً على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع قدماً بالعلاقات والتعاون بين البلدين.

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