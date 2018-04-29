لجنة الأزمة طرابلس المركز تطالب بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار

خاص

ناشد رئيس لجنة الأزمة ” طرابلس المركز ” ناصر الكريو الأجهزة المالية والرقابية والتفتيشية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك وقال في تصريح خاص ” للاقتصادية ” واقع الأسعار في السوق الليبي غير واضح فحتى الآن لم يتم استيراد سلع خاصة بالشهر الفضيل في خضم التنافس بين صندوق موازنة الأسعار والتجار علي توفير السلع الأقل سعراً.

وأضاف فيما يتعلق بتحديد الأسعار مازالت النقاشات مستمرة مع مراقبة الاقتصاد لتحديد أسعار أهم السلع وأيضا حتى يتمكن جهاز الحرس البلدي من مراقبة الأسعار في السوق .

وافاد أيضا بان أزمة ارتفاع الأسعار ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار وبمعدلات الأسعار العالمية في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وكذلك لزيادة الإقبال علي استهلاك السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان أيضا تأثيره علي الأسعار.

كما أعرب عدد من المواطنين قابلتهم ” الاقتصادية ” مصطفين إمام احد محال توزيع المواد الاستهلاكية المدعومة عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحلول شهر رمضان المبارك مطالبين الجهات المعنية بتفعيل الآليات التي تضمن استقرار الأسعار وأفادوا بأن توفير السلع المدعومة احد أدوات استقرار الأسعار في السوق.

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