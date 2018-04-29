18 شركة تشارك بملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط

عقد بقاعة شركة الخليج العربي للنفط، مؤتمر صحفي حول إنطلاق فعاليات ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط، الذي سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 شركة .

هذا وقد حضر المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت، عدد من الشخصيات من مديري الشركات النفطية، حيث بدأت بكلمة رئيس الملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز مسعود العوامي، أعقبها كلمة رئيس لجنة المؤتمر العلمي الدكتور نوري الحلو، تليها كلمة رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وكلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

وأعقبت تلك الكلمات، الإعلان رسمياً عن انطلاق المؤتمر والمعرض، وذلك من خلال دعوة كافة المستهدفين والتأكيد على أهمية المؤتمر في تطوير وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لقطاع النفط في ليبيا .

من جهته قال رئيس الملتقى مسعود العوامي في تصريح خاص لقناة ليبيا، إن الهدف من إقامة هذا الملتقى رفع الإنتاج والريادة في قطاع النفط، نظراً لما يشكله هذا القطاع من أهمية في زيادة إيرادات الدولة، وعلى هذا الأساس تعمل المؤسسة بشكل جاد على إقامة العديد من المشاريع .

وفي ذات السياق، بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، بأن انطلاقة المؤتمر من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني من أجل زيادة معدلات الإنتاج، مبيناً أن هذا الملتقى يتطلب العديد من الجهود من أجل تحقيق كافة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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