المغربي يبحث عودة العلاقات الليبية الفنزويلية بعد انقطاع 7 أعوام

بحث وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، مع سفير جمهورية فنزويلا عفيفي تاج الدين في تونس تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة شؤون الأمريكتَين، ورئيس القسم بإدارة الأمريكتين أسعد الجربي، بحث سبل استئناف عمل سفارتي البلدين، إلى جانب الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في العديد من المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.

يذكر أن العلاقات بين البلدين مقطوعة منذ العام 2011.

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