وقفة احتجاجية نسائية في مدينة سبها

نظمت نساء سبها مساء أمس السبت في ساحة مصلى حي القرضة بمدينة سبها وقفة احتجاجية على الوضع الراهن وعلى المعاناة التي يعانيها سكان سبها والجنوب بصفة عامة.

ورفعن المتظاهرات في هذه الوقفة شعارات ولافتات كتب عليها لا للحرب ….نريد ان نحيا بسلام …..لا للقتل …..نعم للخير ….. نعم للبناء …..نعم للأمن.

وفي نهاية لوقفة صدر بيان عن نساء مدينة سبها يحمل في طياته آمال وطموحات مدينة ذاقت من ويلات الحرب والجريمة والعنف واستمرار النزاعات حتى ضاقت الحياة متأملات بأن يلاقي بيانهن آذان صاغية تحقق مطالب العيش الكريم بسلام وامن واستقرار.

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