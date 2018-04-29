المبعوث الأممي لدى ليبيا يحذر من العودة لدائرة العنف المفرغة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، السبت، التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالقاهرة، بحثا خلاله مستجدات الأزمة الليبية، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان إن اللقاء “يأتي في إطار التنسيق (المصري) المستمر مع المبعوث الأممي، وحرص مصر على متابعة آخر التطورات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني”.

وعرض سلامة، خلال اللقاء، “نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة، وجهود تهدئة الأوضاع وبناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات”.

بدوره، أكد شكري “بذل مصر قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية”.

كما أعرب عن قلقه من “تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخرًا”، محذرًا “مما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد”.

وشدَّد شكري على دعم بلاده للوساطة التي يقودها سلامة “بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية”.

ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018 في ليبيا، وفق خارطة طريق للأمم المتحدة، تشمل أيضًا إقرار دستور، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).

الأناضول

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