داخلية الوفاق تعلن حجم المخدرات المضبوطة خلال 2017

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة عام 2017 وكمية المواد المخدرة التي جرى ضبطها خلال العام.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن عدد القضايا المُسجلة في ليبيا عام 2017 بلغ (831) قضية منها (345) قضية اتجار، بينما بلغ عدد كميات المؤثرات العقلية (75 . 89708) حبوب متنوعة ليس من بينها الكبتاجول أو الترامادول.

ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي الموحد لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 م كانت كميات المخدرات المضبوطة (310 . 409) كغم حشيش، (162) هيروين، (362) كوكايين.

وأوضحت الوزارة أن هناك انخفاضا في عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة.

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