«داخلية الوفاق» تتعاون مع «الوكالة البريطانية» لتدريب ضباطها على مكافحة الجريمة

أفادت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ جهاز المباحث الجنائية يُواصل اجتماعاته مع الوكالة البريطانية لمكافحة الجرائم.

وأضافت الوزارة، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم الاتفاق على إجراء دورات تدريبية لعناصر الجهاز لتأهيل قدراتهم في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك تأهيل عناصر التحريات في مجالات تتبع جرائم غسيل الأموال وتتبع الأموال المٌهربة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تواجد خبير من الوكالة البريطانية من أجل تطوير أداء العاملين بالإدارة المختصة في الجهاز بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

