جرائم المخدرات في ليبيا.. إحصائيات بالأرقام

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن أعداد قضايا المخدرات الممنوعة التي تم تسجيلها خلال عام 2017 أظهرت انخفاضا ملحوظاً في معدل هذا النوع من الجرائم.

وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن التقارير الإحصائية لإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن عام 2017 أظهرت تسجيل 345 قضية تجارة بحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 486 قضية أخرى.

ووفقاً لذات التقارير، انقسمت كميات الممنوعات المضبوطة إلى حوالي 409 كيلو غرام من الحشيش، بالإضافة إلى 162 كيلو غرام هيروين، و362 كيلو غرام من الكوكايين.

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