انطلاق اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا غد الاثنين

تستضيف جامعة الدول العربية غدٍ الاثنين، اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن الاجتماع، سيبحث أيضاً التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية التي تأسست على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية، وعقد ملتقى وطني جامع يسهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، إضافة إلى إجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف ذات المسؤول، أن المجموعة الرباعية ستناقش جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

هذا وسيشهد اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، مشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغيريني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، إلى جانب ورئيس بوروندي الأسبق، الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلي مالي والساحل بيير بويويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا