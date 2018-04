المتوسط:

تعرض كل من ر/ع/أ عبدالسلام العوامي، و ر/ع عماد بومراحل الحاسي، من قوة الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب بالمحور الشرقي لمدينة درنه(الفتائح-مرتوبة) للإصابة أمس السبت.

وبحسب بيان للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، اليوم، فأن الإصابة جراء حادث دس أدى إلى إصابتهم بجراح متوسطـة من قبل إحدى سيارات المارة أثناء قيامهم بعملهم المكلفين

The post إصابة اثنين من قوة مكافحة الإرهاب بالمحور الشرقي لمدينة درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية