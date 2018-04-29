داخلية الوفاق : قضايا المخدرات انخفضت عام 2017 بالمقارنة مع السنوات الماضية

ليبيا – أعلنت وزارة داخلية الوفاق أمس السبت عن انخفاض عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة لعام 2017 عن السنوات التي سبقتها .

داخلية الوفاق كشفت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها عن عدد القضايا المُسجلة في ليبيا والبالغة ( 831 ) قضية منها ( 345 ) قضية اتجار، بينما بلغ عدد كميات المؤثرات العقلية ( 75. 89708 ) حبوب متنوعة ليس من بينها الكبتاجون أو الترامادول.

وأوضحت الوزارة وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي الموحد لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 بأن كميات المخدرات المضبوطة ( 310 . 409 ) كجم حشيش ، ( 162 ) هيروين ، ( 362 ) كوكايين.

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