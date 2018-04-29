الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تشرف على تدريب عناصر من جهاز المباحث

اتفق جهاز المباحث الجنائية مع الوكالة البريطانية لمكافحة الجرائم، على إجراء دورات تدريبية لعناصر الجهاز لتأهيل قدراتهم في مجال مكافحة الجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين تم خلالها أيضاً الاتفاق على تأهيل عناصر التحريات في مجالات تتبع جرائم غسيل الأموال وتتبع الأموال المٌهربة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تواجد خبير من الوكالة البريطانية من أجل تطوير أداء العاملين بالإدارة المختصة في الجهاز بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

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