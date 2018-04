مديرية أمن يفرن تُواصل فعاليات التدريب فى مجال مسرح الجريمة

المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الدورة التدريبية في مجال مسرح الجريمة لا زالت مُستمرة، وذلك تحت إشراف من جهاز المباحث الجنائية.

كانت مديرية أمن يفرن، استضافت الدورة التدريبية الأولي في مجال مسرح الجريمة وذلك في الفترة مابين 23- 30 من الشهر الجاري بهدف رفع كفاءة الضباط وضباط الصف من المنتسبين.

وشارك في هذه الدورة التدريبية، عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات، حيثُ تواجد بعض ضباط وضباط الصف المنتسبين لمديرية أمن يفرن والمناطق المجاورة لها.

