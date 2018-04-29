ورشة عمل حول مكافحة تهريب الآثار بطرابلس 

طرابلس-العنوان

اختتم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بطرابلس، أمس السبت، ورشة عمل للضباط ومنتسبي الجهاز من أجل الرفع من مستوى الأداء وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بالموروث الثقافي الليبي.

وهدفت الورشة إلى التدريب على مكافحة النبش غير المشروع وسرقة وتهريب الآثار والاتجار بها من أجل الربح السريع دون النظر لما يمثله الموروث الثقافي والحضاري من أهمية لكل الليبيين باعتباره تاريخ وهوية وقضية أمن قومي.

وحضر الورشة أعضاء التحقيق بفروع الجهاز وضباط من الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك وخبراء آثار من مصلحة الآثار بحكومة الوفاق.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز أنه ستستمر البرامج وورش العمل في الفترة المقبلة بهدف الرفع من مستوى الشرطة السياحية.

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