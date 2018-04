خطف سوداني وسرقة غاني والاستيلاء على الطيور… بقائمة بلاغات “داخلية الوفاق”

المتوسط:

عرضت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان لها اليوم الأحد، أبرز البلاغات التى وردت إليها.

وقالت الوزارة في البيان، إنه بدائرة مركز شرطة الهضبة في طرابلس، قام خمسة أشخاص مجهولين مسلحين ببنادق مسلحة باقتحام منزل ( ا . س . ب ) غاني الجنسية واستولوا بالقوة على مبلغ 750 دينار وجهاز هاتف نقال وشاشة بلازما وإسطوانة غاز .

وفى دائرة مركز شهداء عبد الجليل بجنزور ، قام أشخاص مجهولي الهوية بخطف ( م . م . م ) سوداني الجنسية من مواليد 1965 م وذهبوا به إلي مكان غير معروف .

وفى دائرة مركز شرطة غوط الشعال بطرابلس، قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين بدون لوحات معدنية ومعتمتي الزجاج بالكامل الأولى نوع تويوتا سوداء اللون والثانية نوع تويوتا 24 لونها بطاطي بالدخول إلي منزل المواطن ( م . ي . ع ) عمره 71 سنة بحجة أن ابنه تاجر مخدرات واستولوا من داخل المنزل على مجموعة مختلفة من الطيور .

