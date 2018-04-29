مستشفى المقريف يقيم لقاء عمل حول المهارات الجراحية الأساسية

إجدابيا 29 أبريل 2018 (وال) – أقام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي بإجدابيا أمس السبت لقاء عمل حول المهارات الجراحية الأساسية في قاعة المحاضرات بقسم الجراحة العامة رجال.

هذا ويأتي لقاء العمل في إطار النشاط العلمي و التعليم الطبي المستمر للرفع من كفاءة الأطباء بالقسم.

وحضر اللقاء 32 طبيبا من أطباء الجراحة العامة و أطباء الامتياز و 2 من أطباء جراحة الوجه و الفك.

وبدأ اللقاء بجزء نظري بسيط و من ثم التدريب العملي على كيفية التعقيم و أنواع الإبر و الأسلاك الجراحية و كيفية تعلم الخياطة و مباديء جراحة المناظير.

الجدير بالذكر أن المشرف العام على اللقاء هو الدكتور جمال الشريف و الدكتور عبد القادر المغربي و الدكتور فرحات السعيطي و ممرضة العمليات زهرة عامر. (وال _ إجدابيا ) ر إ / هــ ع

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