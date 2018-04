“داخلية الوفاق”: مجهول يستولي على سيارة تابعة لرئاسة الوزراء

المتوسط:

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني بطرابلس، تمكن مجهول من سرقة السيارة رقم 980895 ـ 5 ليبيا نوع هونداي ساننتافي سوداء اللون هيكل رقم 073399 صنع 2012 تابعة لرئاسة الوزراء، كانت في عهدة المواطن ( ب . ع . ب ) البالغ من العمر 41 سنة.

ونشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانا لعرض قائمة البلاغات الواردة إليها، وجاء فيها حادث بدائرة مركز شرطة الهيرة بقصر بن غشير، حيث قام ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية باعتراض سبيل المواطن ( م . م . خ ) من مواليد 1977 م عندما كان على متن سيارته نوع كيا غير معروفة الرقم ولونها رصاصي ، وقاموا بالاستيلاء عليها بقوة السلاح .

وبحسب البيان أيضا، في دائرة مركز شرطة زليتن، قامت مجموعة مسلحة بحوزتها بنادق كلاشن كوف باعتراض المواطن ( ص . ع . ا ) من مواليد 1954 م عندما كان على متن سيارته نوع تويوتا بيضاء اللون تحمل الرقم 65004 ـ 25 ـ 5 ورقم هيكلها 793012101 ، وقاموا بسرقة السيارة بعد ان اشهروا عليه السلاح.

