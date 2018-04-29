الحرس البلدي إجدابيا يعدم كميات من الزيت النباتي المنتهي الصلاحية

إجدابيا 28 أبريل 2018 (وال) _ قامت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي في بلدية إجدابيا يوم الجمعة الماضي بإعدام كميات كبيرة من الزيت النباتي المنتهي الصلاحية .

وأوضح مكتب الإعلام في جهاز الحرس البلدي إجدابيا أن هذه الكميات من الزيت النباتي غير صالحة للاستهلاك البشري تم ضبطها الأيام القليلة الماضية في إحدى المحال التجارية التي تبيع بسعر الجملة .

وأضاف مكتب الإعلام بأن فرع جهاز الحرس البلدي بإجدابيا قام بإحالة الشخص المخالف إلى النيابة العامة. (وال_اجدابيا) أ ج / هــ ع

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