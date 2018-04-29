تقرير يكشف عن عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة العام 2017

أكدت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني انخفاض عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة العام 2017 عن السنوات التي سبقتها.

ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي الموحد لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العام 2017، أن عدد القضايا المُسجلة في ليبيا بلغت 831 قضية، منها 345 قضية اتجار، بينما بلغ عدد كميات المؤثرات العقلية التي تم ضبطها ، 75 . 89708 كغم ، لا تشمل الكبتاجول والترامادول.

هذا وكشف التقرير أن كميات المخدرات المضبوطة 310 . 409 كغم حشيش ، إلى جانب 162 كغم هيروين ، و362 كغم من الكوكايين .

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