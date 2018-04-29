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مركز مكافحة الأمراض يرسل شحنة من أدوية ” الدرن” إلى بنغازي و البيضاء

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 أبريل 2018 (وال) _ قام الفرع الرئيسي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس يوم الخميس الماضي بإرسال شحنة من أدوية مرض ” الدرن الرئوي” إلى فرعيه في مدينتي بنغازي و البيضاء.

وقال رئيس وحدة الإعلام في إدارة مركز مكافحة الأمراض  الدكتور العارف فرنكه أن  قسم المخازن الطبية في إدارة الصيدلة أرسل الخميس الماضي شحنةً من أدوية مرض ” الدرن الرئوي” إلى فرعي مدينة بنغازي و البيضاء .

و أكد فرنكه أنه سيتم إرسال باقي الحصص الشهرية من الأدوية إلى فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المنطقة الشرقية من بينها مدينتي درنة و شحات. (وال _ طرابلس) أ ج / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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