مساهل: هذا موقفنا من الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائرى، عبد القادر مساهل، أن أي تدخل عسكري أجنبي جديد في ليبيا سيعقد من الوضع الأمني المتأزم الذي تشهد ليبيا حاليا.

وقال مساهل خلال مشاركته في ندوة للوزارة حول مكافحة الإرهاب بباريس، أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا سيخلق المزيد من التوتر والدمار في ليبيا.

وبين مساهل، أن الحل الوحيد هو تطوير المشاورات وتعزيز التنسيق بين دول الجوار، وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في الظروف الحاسمة من تاريخه.

ودعا مساهل إلى دعم المبعوث الأممي فى ليبيا، كما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم للشعب الليبي للخروج من الوضع المتأزم مشددا على ضرورة تقديم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

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