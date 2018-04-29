ألفانو لـ سيالة : إيطاليا ملتزمة بالعمل على تحقيق الإستقرار في ليبيا

ليبيا – إلتقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس السبت مع نظيره الإيطالية أنجلينو ألفانو على هامش مؤتمر باريس حول مكافحة التمويل المالي للإرهاب.

اللقاء ركّز وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الإيطالية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، على مناقشة التطورات الرئيسية الأخيرة في الملف الليبي.

ومن جانبه جدد وزير الخارجية الإيطالي إلتزام بلاده بالعمل على تحقيق الإستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الخبراء انطلقت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس يوم الأربعاء الموافق 25 ابريل بمشاركة أكثر من 70 دولة بينها ليبيا بالإضافة إلى 20 منظمة ووكالة إقليمية ودولية متخصصة.

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