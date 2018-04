«صحة المؤقتة» تُناقش تدريب الكوادر الطبية بمختلف المستشفيات

المتوسط:

بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب مساء اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بفندق مرحبا بالبيضاء مع مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي ومدير إدارة المالية علاء عون السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الصحي المشترك مع معاهد تنمية القوي العاملة الطبية ووزارة الصحة المؤقتة لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الإعلام معتز الطرابلسي ومدير مكتب الوكيل العام طارق نوح ورئيس قسم الخزينة مروان بالحاج ورئيس قسم المحفوظات العامة زياد جِبْرِيل.

وناقش المجتمعون باستفاضة الضوابط الإدارية والقانونية والمالية المنظمة لبدء إجراءات التدريب بالداخل والخارج للعناصر الطبية وطبية المساعدة بالتنسيق مع معاهد تنمية القوي العاملة.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام وزارة الصحة علي ضرورة الإسراع في انطلاق عمليات التدريب كخطوة ثانية بعد توطين العلاج بالخارج لسد النقص في الشواغر بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية ودراسة الاحتياجات في بعض التخصصات الطبية بالتنسيق مع تنمية القوى العاملة الطبية والمرافق الصحية التابعة للوزارة، واقتراح الخطط الكفيلة بضبط العمل ورفع الكفاءة العلمية والتي ستنعكس على أداء الأطباء مستقبلا، الأمر الذي يرفع من مستوى الخدمة للمرضى.

وأوضح عقوب، أنّ وزارة الصحة تسعى في زيادة أعداد الدورات التدريبية المعتمدة وفتح برامج جديدة في التخصصات الطبية، وذلك من خلال الترتيب لاستقدام خبراء في كافة التخصصات الصحية، للمساهمة في اعتماد دورات تدريبية أكثر وفتح برامج جديدة في التخصصات الطبية، وذلك لحرص الوزارة على ضمان توفير أفضل الخبرات والكفاءات الآمنة والقادرة على توفير خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطنين بشرق وغرب وجنوب البلاد.

