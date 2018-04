وكيل «خارجية الوفاق» يلتقى سفير فنزويلا في تونس..وهذا ما ناقشاه

المتوسط:

التقى وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية، بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، مع عفيفي تاج الدين، سفير جمهورية فنزويلا في تونس، أمس السبت.

وحضر اللقاء مدير إدارة شؤون الأمريكتَين، وأسعد الجربي رئيس قسم بإدارة الامريكتين، وبحث كل من المغربي وتاج الدين تعزيز العلاقات الثنائية، و استئناف عمل سفارتي البلدين، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة في العديد من المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما .

