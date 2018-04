ورشة عمل لتدريب الكوادر الطبية بمستفشى أجدابيا

المتوسط:

أفادت وزارة صحة المؤقتة، بأنه تم تنظيم ورشة عمل، حول المهارات الجراحية الأساسية «Basic Surgical Skills Workshop»، بقاعة المحاضرات بقسم الجراحة العامة رجال بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي «أجدابيا»، في إطار النشاط العلمي والتعليم الطبي المستمر والرفع من كفاءة الأطباء بالقسم.

وشارك في هذه الورشة 32 طبيب من أطباء الجراحة العامة وأطباء الامتياز وعدد 2 من أطباء جراحة الوجه والفك، حيث بدأت الورشة بجزء نظري بسيط ومن ثم تم التدريب العملي على كيفية التعقيم وأنواع الإبر والأسلاك الجراحية وكيفية تعلم الخياطة ومبادئ جراحة المناظير.

يُشار إلى أنَّ المشرف العام على الورشة الدكتور جمال الشريف والدكتور عبد القادر المغربي، والدكتور فرحات السعيطي.

