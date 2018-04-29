داخلية الوفاق و”مكافحة الإجرام” البريطانية تتفقان على تدريب البحث الجنائي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الاتفاق مع الوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام، على إجراء دورات تدريبية لأفراد جهاز المباحث الجنائية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في مكافحة الجريمة.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية، السبت، أن الاتفاق يشمل تأهيل أفراد التحريات في مجالات تتبّع جرائم غسل الأموال، والأموال المُهرّبة، مشيرة إلى وجود خبير من الوكالة البريطانية من أجل تطوير أداء العاملين في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وكان جهاز المباحث الجنائية شارك، مطلع الشهر الحالي، في الاجتماع الحادي عشر لرؤساء وحدات مكافحة الجريمة الرقمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في الجزائر.

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