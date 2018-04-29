رئيس عسكري مصراتة يشيد بلقاء وفدي مصراتة والزنتان

أكد رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب أن اللقاء الذي جمع وفداً من مدينة مصراتة بنظير له في مدينة الزنتان في الـ28 من شهر مارس الماضي أتى امتداداً للقاءات عديدة منذ الأيام الأولى لثورة فبراير.

بن رجب أوضح في تصريح صحفي لقناة النبأ، الجمعة، تابعته صحيفة المرصد الليبية بأن اللقاء الذي أثمر عن اتفاق للمصالحة وإنهاء حالة التشظي وتمزق الوطن التي تعمقت بفعل المال القادم من الخارج، ليقوم أهل الزنتان برد الزيارة في الـ26 من شهر أبريل الجاري لإظهار حجم المؤامرة على الثورة التي تقوم بها القوى التابعة للـ”الثورة المضادة” وما يجري في مطابخ السياسة العالمية “القذرة”.

وأضاف بأن ما جرى بين مصراتة والزنتان مثل تعالياً على الجراح وإرسال رسالة إلى العالم بأن ميثاق المصالحة بين المدينتين هو المحطة الأولى لقطار المصالحة الوطنية بين الليبيين داعياً الليبيين لأن يكون توجههم للتوافق والحوار داخل ليبيا من دون أي أجندات أو وسيط خارجي.

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