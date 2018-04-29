تأمين مكثف لسوق العلالقة بصبراتة

افتتحت بلدية مصراتة نقطتين أمنيتين جديدتين بالقرب من سوق العلالقة الشعبي، للمساهمة في تأمين وحماية السوق.

وتمركزت عناصر الشرطة في النقطة الأولى بهدف الإشراف على حركة السير حول السوق وداخله، فيما خصصت النقطة الأخرى لعناصر الحرس البلدي الذين سيقومون بدورهم بمراقبة صحة السلع المعروضة داخل السوق.

وتم افتتاح النقاط الأمنية بحضور عميد بلدية مصراتة ومدير الأمن ومدير الحرس البلدي صبراتة، وفق ما ذكره المجلس البلدي صبراتة.

ويشار إلى أن سوق العلالقة الشعبي يعد أحد أكبر الأسواق بالمنطقة كما يحظى بشعبية واسعة بين السكان داخل مدينة صبراتة وخارجها، ويفتتح يومي الخميس والجمعة فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية