«الوطني لمكافحة الأمراض» يُرسل شحنة أدوية لبنغازي والبيضاء

قام الفرع الرئيسي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، بإرسال شحنة من أدوية مرض الدرن الرئوي، إلى فرعيه في مدينتي بنغازي والبيضاء.

وأفاد رئيس وحدة الإعلام في إدارة مركز مكافحة الأمراض الدكتور العارف فرنكه، بأنَّ قسم المخازن الطبية في إدارة الصيدلة سيشرع في إرسال باقي الحصص الشهرية من الأدوية إلى فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المنطقة الشرقية من بينها مدينتي درنة وشحات.

