في 5 نقاط..«أمن اجدابيا» تعرض إنجازات الإدارة

عرضت مديرية أمن اجدابيا، الانجازات التى قامت بها الإدارة تحت رئاسة العقيد رمضان الزوام، في 5 نقاط.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، 5 إنجازات كالتالي:

1 – إضافة 35 آلية جديدة لتكون من ضمن قوة المديرية، وصيانة عدد من الآليات لتدخل في الخدمة بشكل رسمي واسترداد آليات كانت تستخدم خارج نطاق المديرية.

2 – توفير التموين لجميع الاقسام بالمديرية ورجال الشرطة بعد أن كان منقطعا قبل استلام العقيد رمضان الزوام مهامه.

3 – العمل على توحيد الجهات الأمنية ونبذ الفتن وتوحيد صفوف رجال الأمن في المدينة.

4 – التركيز على الضبط والربط وإشهار الأمن بالدوريات الداخلية والثابتة داخل المدينة.

5 – العمل على تنفيذ خطة امنية متكاملة تشمل تامين المدينة وتنظيم حركة المرور خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وتابعت المديرية، كل هذه الخطوات قام بها مدير أمن اجدابيا العقيد رمضان الزوام، في فترة قصيرة جدا عجزت عليها الإدارات السابق، مشيرة إلى أن«الزوام»، وعد بتقديم المزيد من الجهود تجاه الوطن ورجال الشرطة، كما أنه رفض إجراء لقاء لإحدى القنوات الإعلامية إلا بعد إتمام وتقديم كل ما يلزم رجل الأمن والمواطن على أكمل وجه.

