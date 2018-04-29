المباحث الجنائية بانتظار خبرة بريطانية

وافقت الوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام على تقديم دورات تدريبية إلى جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الوزارة في أن هذه البرنامج التدريبي يأتي بهدف الرفع من مستوى قدرات عناصر جهاز المباحث الجنائية في ردع الجرائم والكشف عنها.

ومن المنتظر أن تخصص الوكالة البريطانية خبيراً ليتولى أمر تدريب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز المباحث الجنائية.

وستستهدف البرامج التدريبية عناصر التحريات بدورات حول آليات ملاحقة الأموال المُهربة وجرائم غسيل الأموال.

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