مباحث الوفاق تستقدم خبيرا أمنيا بريطانيا.. لهذا السبب

أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة داخلية حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن اسقدام خبير أمني بريطاني من الوكالة البريطانية لمكافحة الاجرام، من أجل ما وصف بـ” تطوير اداء العاملين بالادارة المختصة في الجهاز بمكافحة الجرائم الالكترونية “.

وأوضح جهاز المباحث أن اجتماعاته مع الوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام خلصت إلى الاتفاق على اجراء دورات تدريبية لعناصر الجهاز لتأهيل قدراتهم في مكافحة الجريمة وكذلك تأهيل عناصر التحريات في مجالات تتبع جرائم غسيل الأموال وتتبع الأموال المٌهربة.

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