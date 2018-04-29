وزارة الاقتصاد تختتم مشاركتها في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

عين ليبيا

قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بالمشاركة في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة (المجلس الوزاري) للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية بوفد ترأسه السيد وزير الاقتصاد والصناعة د ناصر فضل الله الدرسي والذي عقد بدولة الكويت.

وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولي الصناعة والمعادن في الدول العربية وممثلي هيئات اقليمية ودولية.

هذا و‎تم خلال الاجتماع استعراض نشاط المنظمة عن دورتي الجمعية العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين ومتابعة تنفيذها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد تقارير مراقب الحسابات القانونية، وكذلك تقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، وتقرير المراقب الداخلي، عن أعمال المنظمة لعامي 2016-2017.

كما تمت مناقشة واعتماد برنامج عمل المنظمة وموازنتها للعامين 2019-2020، وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لدورتي الجمعية العامة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، ‎كما تمت إعادة انتخاب المهندس عادل صقر الصقر من دولة الكويت مديراً عاماً للمنظمة لأربعة سنوات اعتباراً من نوفمبر 2018.

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