«جامعة طرابلس» تُنظم الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية

انطلق «الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية» للجامعات الليبية أمس السبت، في جامعة طرابلس.

وأفادت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، بأن الملتقى الذي حضره وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي أيمن القماطي، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية، إلى جانب لفيف من المختصين والمهتمين بالخدمة الاجتماعية.

وتناول الملتقى، أهمية الاهتمام بالخدمة الاجتماعية، وضرورة ربطها مع المؤسسات الرسمية المحتكة بالجمهور.

