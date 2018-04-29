حراك “نساء الجنوب” يطالبن نائبات المنطقة بالالتفات لمعاناتها

طالب حراك “صرخة نساء الجنوب”، النائبات في مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، بالحضور والوقوف على أحوال سكان مدينة سبها وما يعانونه من ويلات نتيجة غياب الأمن وتردي الخدمات في المدينة.

وقال الناطق باسم حراك “صرخة الجنوب” أحمد قليوان، الأحد، إن الحراك المدني في الجنوب مستمر إلى حين تحقيق مطالبه، مشيرا إلى أن مجموعة من النساء في مدينة سبها شاركن مع الحراك في وقفة احتجاجية رافضة للأوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة.

وأضاف قليوان في تصريح للرائد، أن الوقفة تأتي في ظل ما تعيشه المدينة من غلاء للأسعار، وشح في السيولة، واستمرار لإغلاق المصارف، مؤكدا أن الاشتباكات الدائرة في المدينة أضرّت بالأحياء القريبة من مواطن القصف المستمر.

وتشهد مدينة سبها أوضاعا معيشية صعبة نتيبجة الاشتباكات المسلحة الدائرة منذ أشهر في المدينة

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