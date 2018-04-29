مباحثات ليبية كوبية حول الأزمة الليبية

عقد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي، بالعاصمة تونس اجتماعاً مع سفير كوبا بتونس إيساك روبيرتو باريوس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقدم وكيل الوزارة عرضا للتطورات السياسية في البلاد وما قامت به حكومة الوفاق الوطني من جهود لمعالجة العديد من التحديات على المسارات السياسية و الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

ودعا وكيل الوزارة إلى ضرورة إعادة تفعيل العلاقات بين البلدين وذلك بإعادة فتح سفارتي البلدين، وتطوير التعاون في كافة المجالات، وخاصة في مجاﻻت الصحة حيث تعد كوبا من الدول المتقدمة في العديد من المجالات الصحية الهامة بما في ذلك إنتاجها لبعض الأدوية المهمة، وكذلك في مجاﻻت البناء وغيرها من المجاﻻت التي تعود بالنفع على الجانبين.

من جهته أعرب السفير الكوبي عن شكره للجانب الليبي وترحيبه بما تم طرح خلال اللقاء، مؤكدا على أهمية مواصلة التشاور.

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