وكيل الصحة يبحث عن أوجه التعاون في مجالات التدريب وتعـزيز الــقدرات الليبية

البيضاء 29 أبريل 2018 (وال) – بحث معالي وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب أمس السبت في مدينة البيضاء مع مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ محمد الجبالي ومدير الإدارة المالية الأستاذ علاء عون، السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الصحي المشترك مع معاهد تنمية القوى العاملة الطبية و وزارة الصحة المؤقتة لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

هذا وحضر الاجتماع مدير إدارة الإعلام معتز الطرابلسي ومدير مكتب الوكيل العام طارق نوح ورئيس قسم الخزينة مروان بالحاج ورئيس قسم المحفوظات العامة الأستاذ زياد جبْرِيل

وناقش المجتمعون الضوابط الإدارية والقانونية والمالية المنظمة لبدء إجراءات التدريب بالداخل والخارج للعناصر الطبية وطبية المساعدة بالتنسيق مع معاهد تنمية القوى العاملة

ومن جهته، أكد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب على ضرورة الإسراع في انطلاق عمليات التدريب كخطوة ثانية بعد توطين العلاج بالخارج لسد النقص في الشواغر بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية.

وأكد أيضاً على دراسة الاحتياجات في بعض التخصصات الطبية بالتنسيق مع تنمية القوى العاملة الطبية و المرافق الصحية التابعة للوزارة، واقتراح الخطط الكفيلة بضبط العمل ورفع الكفاءة العلمية التي ستنعكس على أداء الأطباء مستقبلا ويرفع من مستوى الخدمة للمرضى.

وأضاف عقوب خلال الاجتماع على وزارة الصحة المؤقتة السعي في زيادة أعداد الدورات التدريبية المعتمدة وفتح برامج جديدة في التخصصات الطبية، وذلك من خلال الترتيب لاستقدام خبراء في كافة التخصصات الصحية ، للمساهمة في اعتماد دورات تدريبية أكثر.

وأكمل عقوب على الوزارة أن تفتح برامج جديدة في التخصصات الطبية ، وذلك لحرص الوزارة على ضمان توفير أفضل الخبرات والكفاءات الآمنة والقادرة على توفير خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطنين بشرق وغرب وجنوب البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية لبرامج الإعداد والتكوين للعناصر الطبية والطبية المساعدة الإعداد للدورات التدريبية والحلقات الدراسية في مجال الصحة

وفي ذات السياق، طالب مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بضرورة وضع البرامج اللازمة للدورات التدريبية بالداخل والخارج وترشيح المتدربين منها والمشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمخرجات التعليم والتدريب الصحي.

وطالب معالي الوكيل أيضاً بتجميع البيانات والإحصائيات وتحليلها وتبويبها للاستفادة منها في تحديد حاجة المرافق الصحية ومراجعة الهياكل الوظيفية بالمرافق والوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذ تشريعات العمل والاستخدام بالوزارة والتنسيق. ( وال _ البيضاء ) ر إ / هــ ع

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