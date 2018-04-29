لماذا تحفظت الوطنية لحقوق الإنسان على المصالحة بين الزنتان ومصراتة؟

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تحفظها لما جاء في بيان وميثاق المصالحة بين مصراتة والزنتان.

وأكدت اللجنة في بيان اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أنها تابعت “اللقاء والاجتماع المشترك الذي تم بين عدد من أعيان وحكماء وقادة تشكيلات وجماعات مسلحة من مدينتي الزنتان ومصراتة في مرحلته الأولى بمدينة الزنتان و في مرحلته الثانية والذي انتهاء بتوقيع ميثاق مصالحة فيما بين المدينتين”.

وأكدت اللجنة “على ترحيبها ودعمها الكبيرين لكافة الجهود والمساعي والمبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة في ليبيا التي تحقق التوافق الوطني والاجتماعي و توقف جميع أشكال التصعيد المسلح وأعمال العنف وتطوي صفحة الماضي وتحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي وعلى الوحدة الوطنية والاجتماعية وتؤسس للتعايش المشترك فيما بين كافة المكونات الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي وتنطلق من أراده وعزيمة وطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا وتتوافق مع إرادة وخيارات الشعب الليبي وكذلك بما يكفل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين وجبر الضرر ورد المظالم ويضمن ويحترم سيادة القانون والعدالة” .

وشددت اللجنة على تحفظها الكامل إتجاه ما جاء في بيان وميثاق مصالحة المدينتين نظرا لأنه لم يتطرق إلي ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء النزاع المسلح الذي وقع فيما بين عدد من التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين أثناء أحداث العنف التي وقعت في أواخر سنة 2014.م بمدينة طرابلس وامتدت إلى غرب مدينة العجيلات والجميل والي منطقة بئر الغنم اقصي غرب البلاد، وما أوقعته أعمال العنف والنزاع المسلح من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين ومن خسائر مادية كبرى ومن تدمير للمرافق والمنشآة الحيوية والإستراتيجية، والتي من بينها مطار طرابلس العالمي ومستودع خزانات الوقود بطريق المطار واملاك المواطنين، وكذلك نظرا إلى عدم ضمان جبر الضرر ورد المظالم للمتضررين وإعادة المهجرين والنازحين، بالإضافة إلي عدم التطرق إلى ضمان تقديم الجناة والمتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وذلك جراء النزاع المسلح الذي وقع وما خلفه من حجم خسائر كبيرة في الأرواح والأملاك الخاصة والعامة، والذي من شأنه أن يرسخ لحالة الإفلات من العقاب ويمنح الحصانة للجناة من الملاحقة القانونية” .

وأكدت اللجنة “على أن المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة في ليبيا هي مطلب وخيار وطني ينشده ويسعي إليه كل الليبيين، إلا أن ما حدث في الجولتين الأولي والثانية بمدينة الزنتان ومصراتة من لقاء لعدد من أعيان وحكماء وقادة تشكيلات وجماعات مسلحة من المدينتين لا يعدوا كونه مصالحة فيما بين أمراء الحرب وقادة التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين ومحفل للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة تحت غطاء وشعار المصالحة الوطنية واستغلالها لتمرير أهداف سياسية وتحالفات مشبوهه لا تصب في المصالحة الوطنية العليا” .

ودعت اللجنة “المجلسين البلديين وحكماء وأعيان مدينتي الزنتان ومصراتة إلي ضرورة الإقرار بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة والمحسوبة على المدينتين بحق أبناء الشعب الليبي، و إرسال برقيات إعتذار من الطرفين لكل الليبيين عن الأخطاء التي ارتكبت ولما سببه النزاع المسلح الذي وقع وما خلفه من ضحايا ومصابين مدنيين ومعاناة إنسانية مر بها المواطنين بمناطق النزاع خلال سنة 2014.م وأضرار كبيره للمرافق والأملاك العامة والخاصة وما تسبب به هذا النزاع المسلح من إعاقة للعملية السياسية وتدمير لمؤسسات الدولة، و ضمان تقديم الجناة والمتورطين في ارتكاب الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الجنائية خلال فترة النزاع المسلح الذي وقع للعدالة المحلية والدولية و ضمان محاسبتهم” .

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