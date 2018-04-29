سلامة وشكري يبحثان الوضع في ليبيا

اجتمع المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

وبينت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الجانبان ناقشا خلال الاجتماع “آخر المستجدات في ليبيا”.

وأطلع سلامه شكري “على التقدم المحرز في عملية تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا”.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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