الجالي يعقد اجتماعاً لبحث المشاكل الأمنية التي يعاني منها مركز طبرق الطبي

طبرق 29 أبريل 2018 (وال) _ عقد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي اجتماعاً موسعاً بالمناوبين بعد فترة الدوام الرسمي داخل المركز، لمناقشة الأمور الأمنية الحاصلة داخل المركز.

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي بأن الاجتماع تطرق إلى المشاكل الأمنية التي يعاني منها المركز وذلك لتقصير عمل الأجهزة الأمنية المختلفة لحماية هذا المرفق الطبي المهم لمدينة طبرق.

وأثنى مدير المركز خلال اجتماعه على مجهودات المناوبين المبذولة في تسيير العمل رغم الصعاب والمتاعب التي يتعرضون لها من قبل بعض أهالي المرضي والزوار للمركز.

وشدد الجالي على تنفيذ قرار حالة الطوارئ، والذي صدر الفترة الماضية حول مدينة درنة مطالباً بتنفيذ هذا القرار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث.

وطالب مدير مركز طبرق الطبي الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق النظر إلى مركز طبرق الطبي وتوفير الحماية لكل الكوادر الطبية داخله، وذلك لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يخدم في جل شرائح المجتمع. (وال _ طبرق) ر إ / هــ ع

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