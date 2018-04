«المبشر» مُعلقًا على مصالحة الزنتان ومصراتة: خُطوة نحو الاستقرار

خاص/ المتوسط:

علّق رئيس مجلس أعيان ليبيا للمُصالحة، محمد المبشر، على مُصالحة الزنتان ومصراتة، قائلاً: «يُسعدنا أي تقارب بين مدن وقبائل ليبيا.. وأي خُطوة تكون في المصالحة نَعتبرها تجاهًا نحو المصالحة الشاملة والاستقرار، الذي يُساعد ليبيا على إيجاد توافق حقيقي يذهب بنا إلى البناء».

وأضاف «المبشر»، خلالَ تصريحاتٍ صحافية خاصة لـ «المتوسط»، أنَّ أي خُطوة باتجاه المُصالحة تبعدنا خُطوات عن العودة للخراب والدماء».

وأوضح «المبشر»،: «نحنُ نبارك هذه الخُطوة.. ونَعتبرها خُطوةً في الاتجاه الصحيح الذي نرجوا أنْ يكون طويلاً».

