شكري لـ سلامة : قلقون من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً

ليبيا – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت بمقر وزارة الخارجية المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأوضح المتحدث الرسمى للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.

أبوزيد أشار بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية إلى أن شكري إستمع في بداية اللقاء لإستعراض من سلامة وتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة.

سلامة عرض أيضاً نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد بما في ذلك الإعداد للإنتخابات.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلي أن شكري قدم بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً على أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية كما أنها مستمرة بكل جدية في إستضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.

شكري أعرب عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد، مشدداً على دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

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