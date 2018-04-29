توجيهات لحل المشاكل الأمنية في مركز طبرق الطبي

عقد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، اجتماعاً موسعاً مع المناوبين بعد فترة الدوام الرسمي داخل المركز، لمناقشة الأمور الأمنية الحاصلة داخل المركز.

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي، بأن الاجتماع تطرق إلى المشاكل الأمنية التي يعاني منها المركز والناتج عن تقصير عمل الأجهزة الأمنية المختلفة.

وشدد الجالي خلال الاجتماع، على تنفيذ قرار حالة الطوارئ، والذي صدر الفترة الماضية حول مدينة درنة، مطالباً بتنفيذ هذا القرار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث.

كما وطالب المدير، الأجهزة الأمنية في مدينة طبرق النظر إلى مركز طبرق الطبي وتوفير الحماية لكل الكوادر الطبية داخله، وذلك لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لعدد كبير من المواطنين.

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