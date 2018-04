المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي – فرع تاجوراء،التابع لحكومة الوفاق الوطني، عن إجرائه دوريات واستيقافات أمنية داخل نطاق العمل، اليوم الأحد.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الاستيقافات الأمنية، لحفظ الأمن وتأمين الطريق.

