تدريب 32 طبيبا على المهارات الجراحية بإجدابيا

إجدابيا-العنوان

نظم قسم الجراحة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بإجدابيا أمس السبت ورشة عمل حول المهارات الجراحية الأساسية بمشاركة 32 طبيبا وطبيبة، في إطار التطوير والرفع من كفاءة أطباء الامتياز والأطباء الجدد.

وشملت الورشة التي احتضنتها قاعة المحاضرات بقسم الجراحة جزءا نظريا آخر عمليا للتدريب على كيفية التعقيم وأنواع الإبر والأسلاك الجراحية و كيفية تعلم خياطة الجروح ومبادئ جراحة المناظير.

وأشرف على الورشة الدكتور جمال الشريف والدكتور عبدالقادر المغربي والدكتور فرحات السعيطي، وممرضة العمليات زهرة عامر.



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