«الشركة العامة» تكشف سبب ضعف التيار الكهربائي في الجنوب

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه لا زال استمرار حجز المواد الكهربائية الخاصة بالشركة من قبل المدعو عبد الحميد أمحمد أبو القاسم أبو خريص، عنوة بقوة السلاح، رُغم مناشدة الشركة لجميع الجهات الاعتبارية والأمنية بالتدخل السريع للإفراج عن المواد الكهربائية التي كانت من المفترض أن تساهم في حل مشاكل انخفاض الجهد والاختناقات العاجلة وتخفيف المعاناة عن أهلنا في الجنوب.

وتابعت الشركة أنَّ المواد التي تم الاستيلاء عليها، 300 عامود خشبي طول 10 متر، وحدات حلقية، بكرة كوابل ضغط عالي 500 متر، وبكرة كوابل منخفض 500 متر، و400 عازل كابل ضغط منخفض، و18 محول 11 كيلو فولت.

