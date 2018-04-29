وقفة احتجاجية لحراك "خلو فيها هكتار" بمدينة ودان

نضم حراك “خلو فيها هكتار” وقفة احتجاجية صباح اليوم امام مقر الفرع البلدي طالبوا فيها بإيقاف عملية الحيازات غير القانونية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة.

وعبر المحتجون عن امتعاضهم وغضبهم الشديد جراء ما حصل من التعديات صارخة للأعراف والقوانين والتشريعات النافذة من اغتصاب الاراضي الزراعية المملوكة للدولة وهي حق مقدس لكل مواطن من ابناء هذة المدينة .

ونددوا بالموقف السلبي لمجلس الحكماء والجهات الرسمية مما يحدث من التعديات علي املاك الدولة موكدين على ضرورة قيام الجهات الرسمية والمختصة بدورها بتنفيذ مطالب هذا الحراك الوقف الفوري للحيازة العشوائية الغير مشروعة والتوزيع العادل للأراضي الزراعية .

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