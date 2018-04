المتوسط:

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن الطقس معتدل على مناطق شمال غرب ليبيا، اليوم الأحد حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين «21– 38» .

واليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

