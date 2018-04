في اليوم العالمي للتمريض.. «صحة الوفاق» تُكرم الشهداء والمصابين

المتوسط:

ذكرت مدير إدارة التمريض التابعة لوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، آمال الزعيم، أنه سيتم تكريم 3 فئات من عناصر التمريض خلال اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الـ 12 من مايو الجاري.

وكشفت آمال الزعيم، أن تلك الفئات تشمل شهداء الواجب والمصابين والمتميزين في أماكن عملهم والمتقاعدين.

وأوضحت آمال الزعيم، أنه قد تمت مخاطبة المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق لترشيح عدد من العناصر؛ كما وجهت دعوتها لجميع المهتمين والمختصين لحضور الاحتفال الذي ستعلن عنه إدارتها لاحقاً.

